Celebrata a Valfenera Onorina Lanfranco, suora-pedagoga, pioniera dei giardini infantili in Colombia

150 anni fa, precisamente il 30 aprile 1872 nasceva a Valfenera proprio Onorina Lanfranco. Sempre 150 anni fa, il 5 agosto 1872, pochi mesi prima della sua nascita Maria Domenica Mazzarello e don Giovanni Bosco fondano l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in un altro piccolo paesino del Monferrato: Mornese. L’Istituto che la giovane Onorina deciderà di abbracciare.

La vita e le opere i suor Onorina Lanfranco sono state ricordate sabato scorso, 30 aprile, in occasione dell’inaugurazione della lapide commemorativa apposta sulla casa natale in largo Conte Quirico, a Valfenera.

Chi è suor Onorina Lanfranco

Nativa di Valfenera, nel 1894 entra nell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Nizza Monferrato nell’Istituto “Nostra Signora delle Grazie” dopo aver concluso degli studi con competenze pedagogiche, per cui ricopre l’incarico di maestra e di formatrice delle maestre. Nel 1901, desiderosa di diventare missionaria viene inviata da Madre Caterina Daghero, prima a succedere a Madre Mazzarello nella direzione della Congregazione, in Colombia.

Giunge a Bogotà nel 1903; qui viene valorizzata la sua grande competenza continuerà, infatti, ad insegnare e farà sorgere diverse scuole nella nazione. È rinomata soprattutto per l’opera del giardino di infanzia per bambini dai 4 ai 5 anni, di cui diviene pioniera e punto di riferimento autorevole. L’operato di suor Onorina si inserisce alla luce dei grandi pedagogisti del tempo: traduce, sviluppa e incultura, con intuizione e tenacia, il contributo della pedagogia europea, italiana e salesiana. Lei stessa riconosce: “In Colombia, si è data poca importanza ai giardini infantili; non si è ancora riusciti ad apprezzare l’importanza che il bambino acquisisca un certo livello di sviluppo prima di andare a scuola”.

L’eccellenza del suo Kindergarten viene riconosciuta e il Segretario della Pubblica Istruzione colombiano le chiede di pubblicare il suo Programma Educativo e di dare l’autorizzazione ad adottarlo in tutto il dipartimento di Antioquia, orientando tutti gli insegnanti e fornendo loro un regolamento. Le viene anche chiesto di creare e dirigere personalmente la cattedra di Pedagogia Infantile presso l’Instituto Normal Femenino di Medellín. È anche una grande pubblicista, purtroppo non è possibile stabilire quanti libri abbia scritto e pubblicati, perché l’Arcivescovo di Bogotà ne censurò l’opera, accusandola di “modernismo”.

Muore a Medellín, in Colombia, il 31 dicembre 1948 dopo aver lavorato una vita per l’educazione dei più piccoli e la formazione delle insegnanti, dimostrandosi pioniera nell’educazione con una grande capacità di influenzare la politica educativa pubblica.

Esistono diversi studi su Suor Onorina Lanfranco. Il suo ruolo di fondatrice, insegnante, formatrice di insegnanti e pioniera dell’educazione infantile non è passato inosservato a diverse Figlie di Maria Ausiliatrice e a studiosi della prima infanzia. Ci sono molti elementi che si uniscono nella sua vita e fanno di lei non solo una maestra, ma anche una pedagoga in tutti i sensi: la sua formazione, la sua vocazione ed esperienza pedagogica, il suo spirito formativo e fondatore, la sua capacità di sistematizzare e organizzare il proprio pensiero, di mettere in dialogo i principi della

spiritualità cattolica e i contributi che i pedagogisti della nascente Escuela Nueva stavano dando all’educazione, specialmente alla prima infanzia. Tutto questo fu influenzato ovviamente dai suoi primi studi e dal sistema educativo salesiano.

Alla commemorazione erano presenti il sindaco di Valfenera, Paolo Lanfranco, le FMA e alcuni parenti della suora. Di seguito un video con alcuni momenti salienti della giornata.