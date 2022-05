Castelnuovo Belbo, Gianfranco Miroglio ha presentato il suo libro “Anime”

Sabato presso la biblioteca Fenga del comune di Castelnuovo Belbo è stato presentato il libro “Anime” di Gianfranco Miroglio.

“Indurre e stimolare delle riflessioni sulla contemporaneità, sul tempo passato e su quello presente, sui luoghi e sulla loro e nostra trasformazione…non sempre felice” è questo sostanzialmente lo scopo che Gianfranco Miroglio, dialogando con Stefano Di Norcia, ci ha proposto nella presentazione del suo ultimo libro “Anime”. L’autore ha guidato, il gruppo di partecipanti all’incontro, tra le varie trame, storie, intrecci e immagini che spesso si mescolano e si rincorrono, in uno spazio-tempo sempre sospeso tra cruda realtà, anche politica e sociale, e quella narrazione onirico-poetica che è una costante nella scrittura di Miroglio.

Un libro, questo, “difficile”, forse il più “cupo” tra quelli che ha scritto, ma certamente anche “generoso” nel raccontarci se stesso riuscendo, nel contempo, a raccontare di noi tutti, del nostro tempo, dei nostri luoghi e delle nostre storie.

Il pubblico presente ha manifestato apprezzamento per i contenuti trattati in “Anime” e per il modo in cui Miroglio li ha raccontati.

Il Sindaco Aldo Allineri, salutando i presenti e ringraziando i bibliotecari Danilo Gaveglio e Graziella Scebba, ha colto l’occasione per ricordare l’importanza, ancor più in un periodo come quello che stiamo vivendo, della cultura e quindi anche della lettura e del dialogo che da questa sempre ne scaturisce.

“E’ stato un piacevolissimo ritorno – commenta lo scrittore – la biblioteca di Castelnuovo Belbo è una sorta di nido, giusto sotto i tetti. Un nido di libri, di idee e di care persone, lì è normale che si parli di fantasmi e di sogni, di Anime. Che ci si capisca con tutti e in un attimo, che ci sia voglia di spiegare e approfondire, anche se considerata l’amicizia che nasce e che cresce non ce ne sarebbe quasi bisogno. Oggi, però, nel mondo, ovunque, c’è bisogno di conforto, di attenzione, di rispetto, di gocce di tenerezza. E’ come, a sorpresa, condividere un tratto di vita.”

Il Vice Sindaco Luigina Terzano con delega alla Cultura invita tutti al prossimo incontro in biblioteca, organizzato per sabato 14 maggio, per la presentazione del libro di Marco Astegiano “Le donne e le altre storie”.