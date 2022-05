Castell’Alfero: domenica visite guidate al castello

Domenica 15 maggio a Castell’Alfero doppio appuntamento per gli amanti della cultura e della natura.

In occasione della Giornata dei Castelli Aperti, sarà possibile scoprire il castello dei Conti Amico di piazza Castello con due turni di visita, alle 16 e alle 17. Dopo aver seguito gli esterni elementi barocchi dell’edificio una guida turistica condurrà i visitatori nella sale interne, tra cui il Salone Rosso, la Saletta De Rolandis, in memoria dell’inventore del Tricolore Italiano, la Saletta Gianduja, in onore della maschera piemontese che ebbe i natali nella frazione di Callianetto ed il Salone Verde con notevoli affreschi del ‘700.

Il giardino del castello ha aiuole delimitate da basse siepi di bosso e un elemento di arredo di interesse è rappresentato da un “topiario” di tasso dai lineamenti geometrici netti. La visita proseguirà nei sotterranei dove è ospitata una notevole raccolta di oggetti e attrezzi che costituiscono il Museo Etnografico “’l Ciär” volto a ricreare fedelmente gli ambienti tipici della vita dei nostri contadini.

All’interno delle sale nobili sarà possibile ammirare l’Esposizione d’arte di Daniel Maillet, opere di scultura figurativa in gres e ritratti caratterizzati da un realismo espressionista contemporaneo.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.castelliaperti.it

http://www.comune.castellalfero.at.it