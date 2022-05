Camminata di natura e pace per gli alunni della scuola Savio di Asti

Una mattinata di festa, gioco e riflessione che rimarrà a lungo nel cuore dei bambini.

Ne sono certi gli insegnanti della scuola primaria San Domenico Savio di Asti che lunedì 9 maggio hanno accompagnato gli alunni delle classi terze al giardino di via Madre Teresa di Calcutta per concludere il progetto di collaborazione attivato nel corso dell’anno scolastico con l’associazione di quartiere.

La mattinata è iniziata con Josephine della compagnia “In Volo” che ha diveritito e fatto gioire i bambini col suo spettacolo di burattini “La storia di Mandarino”. I bambini hanno poi avuto modo di vedere e riconoscere le diverse specie di piante che i volontari dell’associazione stanno curando.

Infine il momento più sentito da tutti: l‘inaugurazione della panchina della pace, al cui taglio del nastro anche i bambini hanno collaborato. La maestra (in pensione) Laura Quirico come presidente dell’associazione Madre Teresa di Calcutta ha poi premiato le classi per la loro “Prima Camminata Ecologica”.