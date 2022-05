Buttigliera d’Asti, l’amministrazione comunale incontra la cittadinanza

Sabato 14 maggio, alle ore 15:00, presso il cortile del Comune di Buttigliera d’Asti, l’amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza.

L’obiettivo è illustrare il progetto per la riqualificazione delle vie Vittorio Emanuele (tratto laghetto – banca) e via 24 Maggio (tratto asilo – laghetto). Si prevede l’istituzione di un senso unico nelle due vie, con completamento dei marciapiedi su via Vittorio Emanuele, la creazione di un passaggio pedonale protetto su via 24 Maggio ed aumento di parcheggi autoveicoli su ambo le vie.

Attualmente sono segnati 6 parcheggi su via Vittorio Emanuele ma purtroppo vengono parcheggiate più autovetture di quanto consentito, anche sul marciapiede, con pericolo per la quotidiana circolazione veicolare e pedonale. In caso di mantenimento di doppio senso di marcia, su via Vittorio i posti si ridurrebbero fino ai soli 6 parcheggi effettivamente previsti. Via 24 Maggio tutt’ora non offre possibilità di parcheggiare e i percorsi pedonali si limitano alla sola linea bianca e sono molto sacrificati.

Il senso unico invece permetterebbe di avere dei marciapiedi di larghezza adeguata e fino a 23 posti auto su via Vittorio, di fronte agli esercizi commerciali e altri posteggi su via 24 Maggio. Questo investimento comporta anche una notevole riqualificazione dell’immagine del paese, con valorizzazione dell’area.

Ne consegue anche una messa in sicurezza degli incroci dell’asilo e quello tra via 24 Maggio e via Vittorio Emanuele all’ingresso del paese. L’area davanti all’asilo verrà dotata di protezioni pedonali a tutela dei bambini. Complessivamente l’intervento comporterà una riduzione delle velocità di percorrenza delle strade a favore di una maggior sicurezza dei pedoni.

La cittadinanza è invitata a confrontarsi con l’amministrazione per apportare il proprio contributo. Eventuali suggerimenti potranno essere integrati nel progetto.

In caso di maltempo l’incontro si terrà in sala consiliare.