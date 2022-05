Biciclettata dell’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco

L’Istituto di Istruzione Superiore “Pietro Andriano” di Castelnuovo Don Bosco ha organizzato la consueta biciclettata su strade bianche.

Si è svolta martedì 3 maggio, con partenza dalla Ciclofficina Chierese gestita dalla FIAB-Muoviti Chieri, che ha fornito le biciclette agli studenti che ne erano sprovvisti e ha messo a punto alcuni mezzi un po’ in difficoltà. Il serpentone di 120 studenti e 10 docenti è partito scortato dai vigili urbani lungo il tratto asfaltato e poi si è snodato

nelle campagne tra Chieri, Pessione e Poirino, lungo di percorso di 21 chilometri, con sosta all’Agrigelateria san Pe’.

Da qui il gruppo dei più sportivi è partito per un ulteriore percorso di 12 chilometri. Il percorso è stato predisposto dagli esperti ciclisti dell’Associazione San Giuseppe di Riva, che hanno anche accompagnato studenti e docenti. L’attività rientra nei progetti di Scienze Motorie predisposti dai docenti della materia. L’obiettivo è quello di creare aggregazione tra i ragazzi, far loro scoprire il piacere della mobilità verde, far conoscere il territorio attraverso le

strade secondarie e non aggredite dal traffico.

La biciclettata, la seconda di questo anno scolastico, è stata anche come una “fuga” dai lunghi mesi di reclusione vissuti dagli studenti negli anni del Covid.