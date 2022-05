Berzano San Pietro, aperto il bando per l’assegnazione di un negozio di generi alimentari

E’ aperto il bando per l’assegnazione in locazione di un immobile di proprietà del Comune di Berzano San Pietro da adibire a esercizio commerciale per vendita di generi alimentari e non alimentari e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il fabbricato si trova in piazza Municipale 3 ed ha una superificie complessiva di 100 mq. La scelta del locatario avverrà tramite il criterio dell’offerta economica al rialzo su canone mensile posto a base d’asta di 1 euro. L’assegnatario potrà in un secondo momento richiedere un contributo a fondo perduto di 11.497 euro

Il termine della presentazione della manifestazione è il giorno 07 giugno 2022 entro le 16.

Sul sito del Comune il bando completo e la modulistica: clicca QUI. Informaziomi 0119920110 o presso gli uffici comunali.