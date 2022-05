Asti, tornano a Palazzo Mazzola le Letture di Francesco Visconti

Da mercoledì 18 maggio alle 18.30 nel cortile di Palazzo Mazzola (Archivio Storico, via Cardinal Massaia 5) tornano le Letture di Francesco Visconti, con cinque appuntamenti.

Giunto alla quattordicesima edizione, il ciclo di letture, che si tiene eccezionalmente di mercoledì, vede l’attore affiancato da Maria Rita Lo Destro e Lorenzo Morra. “E dunque rieccoci – spiega Francesco Visconti – per la settimanale ora in compagnia. È passato tanto tempo, e quasi non speravamo più di arrivare a questa quattordicesima edizione. E anche questa volta, ancora più del solito, Maria Rita, Lorenzo e il sottoscritto vivono qualche momento di ansia da prestazione. Del resto è la ragione per cui si fa questo mestiere: una piccola scarica di adrenalina ogni volta che ti stimola e ti dà una botta di vita. In più, dopo essere stati a lungo chiusi in casa, approfittiamo di questo bel cortile per respirare insieme. Ne abbiamo tutti bisogno!”

Questo il calendario degli appuntamenti, sempre alle 18.30: 18 e 25 maggio; 1-15-22 giugno. Ingresso 5 euro, abbonamento a tutti e cinque gli appuntamenti 20 euro. Biglietti disponibili in prevendita alla biglietteria del Teatro Alfieri, aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17, o il giorno stesso direttamente in loco un’ora prima dell’inizio. In caso di pioggia le letture si terranno all’interno dell’Archivio. Info e prenotazioni: 0141399057-399040.

[Foto Franco Rabino]