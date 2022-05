Asti, principio d’incendio ad un carrello elevatore della Saclà

Intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi, martedì 10 maggio, presso lo stabilimento Saclà di Asti per un principio d’incendio ad un carrello elevatore.

Giunti sul posto gli uomini del comando astigiano hanno spento il fuoco causato da una piccola esplosione della batteria del carrello, e hanno messo in sicurezza la zona in cui si era verificato anche un rilascio di acido. Non ci sono stati feriti, sul posto anche il servizio di manutenzione dell’azienda.