Asti Oltre: “Il prossimo sindaco rispetti autonomia e ruoli nel mondo del Palio: non è il Re Sole”

“Il Palio di Asti è aperto e autonomo. Il prossimo Sindaco rispetti le autonomie e i ruoli. Il Sindaco rappresenta l’istituzione, non è il Re Sole” lo sostiene Asti Oltre, che sostiene la coalizione Astinsieme per Paolo Crivelli sindaco, in un contributo pubblicato sui social alla vigilia del Palio degli sbandieratori, in programma domani alle 21 in piazza San Secondo.

E le festività di San San Secondo che pian piano volgono al termine sono un’occasione per un’analisi politica sul mondo del Palio: ” Feste di maggio dopo la pandemia. Ovvio che la gente abbia voglia di uscire. E meno male. Detto questo, vigilia di Paliotto piovosa. Peccato, speriamo che almeno domani. Intanto guardiamo Oltre. Il mondo del Palio ha bisogno di tutto meno che di selfie. Noi indichiamo alcune cose essenziali da fare. Primo: meno parole e più fatti. Poi: il Palio di Asti è aperto e autonomo. Il prossimo Sindaco rispetti le autonomie e i ruoli. Il Sindaco rappresenta l’istituzione, non è il Re Sole.Meno burocrazia e aiuti concreti ai Comitati che vanno agevolati al massimo e non ostacolati con mille cavilli e procedure costose. Sedi: aiuti concreti, finanziari e non solo, per sostenere le sedi dei Comitati e la valorizzazione dei loro ingenti patrimoni ( costumi, documenti,opere d’arte). Sbandieratori: sono un patrimonio e rappresentano un settore di attività sportiva tradizionale. La città riservi spazi di allenamento per gli appassionati durante tutto l’anno a costi contenuti. Almeno due palestre dedicate, ricavate da capannoni vuoti: non è un’impresa impossibile. Il resto ad una prossima puntata. Post scriptum: vietate le chiacchiere su Enti, consorzi,marchi e altre diavolerie che finora sono servite a fare selfie e titoli sui giornali ma non hanno mai prodotto nulla. Non esprimiamo giudizi sugli anni recenti. È festa. Buon Paliotto a tutti”.