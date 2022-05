Asti, incidente stradale in Corso Einaudi

Incidente stradale nella serata di oggi, giovedì 5 maggio, ad Asti in corso Einaudi angolo via Emanuele Filiberto.

Un’auto, una Fiat Punto, ha perso il controllo, probabilmente causa manto stradale viscido dovuto alla pioggia. andando ad urtare le barriere. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi, un’ambulanza per prestare soccorso agli occupanti del mezzo, di cui non si conoscono le condizioni.

Per il recupero dell’auto è intervenuto l’autosoccorso New Car Asti.