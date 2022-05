Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 maggio.

Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con aps, autobotte e pickup per un incendio di scarti di vegetazione in Frazione Quarto Inferiore. Sul posto anche la polizia Municipale, in corso di accertamento le cause del rogo.