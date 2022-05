Asti e provincia protagonisti su RAI Uno nel programma Linea Verde Life

Un viaggio alla scoperta del territorio astigiano tra innovazione e sostenibilità. La prossima puntata del programma Linea Verde Life, in onda sabato 7 maggio 2022 dalle 12.30 su RAI Uno racconterà Asti e il Monferrato astigiano attraverso le storie del territorio.

I conduttori Marcello Masi e Daniela Ferolla presenteranno l’antica arte dell’arazzeria e l’affascinante mestiere del bottaio per poi partire alla volta di un trekking insolito.

La città astigiana è anche terra natia di ingegno, con un ferrociclo per rotaie, e di velocità con lo sportivo che raggiunge i 130 km/h in bicicletta grazie al contributo di ricerca del team del Politecnico di Torino.

Non mancherà il racconto delle sublimi espressioni enogastronomiche del territorio, raccontate da un narratore d’eccezione.

Appuntamento sabato 7 maggio a partire dalle ore 12.30 su RAI Uno.

Le riprese sono state effettuate dal 5 all’8 aprile scorsi in collaborazione con Ente Turismo LMR e il Comune di Asti.