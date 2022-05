Asti, conferita l’onorificenza dell’Ordine di San Secondo per l’anno 2022

In occasione della festività di San Secondo, patrono di Asti, la Giunta Comunale questa mattina ha conferito l’onorificenza dell’Ordine di San Secondo per l’anno 2022.

Lo speciale riconoscimento consiste in una piccola riproduzione in metallo prezioso del Santo Patrono di Asti e in una pergamena riportante l’immagine del Santo Patrono, lo stemma del Comune, il nome dell’insignito e la motivazione. Viene tradizionalmente attribuito a persone o enti che si sono particolarmente messi in luce con attività, azioni ed iniziative a favore della comunità astigiana.

Gli insigniti sono: Associazione Astigiani, Panathlon Club Asti, Franco Calcagno, Piero Cotto, Amalia Maria Lizzi, Pablo Toussaint.

Gli insigniti

Gli insigniti con la Giunta comunale