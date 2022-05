Asti, come cambia la viabilità per la Fiera Carolingia

Nel ritorno alla normalità c’è anche il mercoledì della Fiera Carolingia nell’ambito delle festività patronali.

Il centro di Asti sarà chiuso al traffico e sono tante le limitazioni e i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata dei veicoli lasciati in divieto sulle vie e piazze interessate alla Fiera Carolingia il 4 maggio, a partire da mezzanotte e fino a cessate necessità.

Le aree coinvolte da divieto di circolazione e di sosta sono: Piazza Campo Palio tutta l’area (le corsie 5-7-18 saranno riservate alla sosta autocarri), Corso Einaudi da Corso G.Ferraris a Piazza Marconi ambo i lati, Via San Quirico da Corso Einaudi a passo carraio, Corso Galileo Ferraris da Corso Einaudi a Via Fratelli Rosselli lato parco della Resistenza, Via Rosselli ambo i lati (tranne i veicoli in sosta sul marciapiede rialzato), Piazza Alfieri (tutta – area interna + area esterna + area fronte/lato palazzo Provincia/Prefettura), Corso alla Vittoria da Corso Einaudi (fronte ex Intendenza di Finanza) a Via Prandone ambo i lati, Corso alla Vittoria da Via Prandone a Piazzale Vittoria solo carreggiata numeri civici dispari ambo i lati, Via Rossini divieto di sosta da corso alla Vittoria a via Ricciardi (solo lato sinistro), via Pascoli divieto di sosta da corso alla Vittoria a corso G.Ferrris (solo lato sinistro), Corso Alfieri tratto tra Piazza Alfieri a Piazza I^ Maggio ambo i lati, Corso Dante da Piazza Alfieri a Via Massimo D’Azeglio ambo i lati, Largo Norberto Saracco (tutto), Piazza Libertà tutta, Via Brofferio nel tratto antistante il mercato coperto ambo i lati, Piazza Statuto area antistante n.civico 1, via Cavour da Piazza Marconi a Piazza Statuto ambo i lati, Via Emanuele Filiberto ambo i lati, Piazza San Secondo, Via Gardini ambo i lati, Via Garibaldi ambo i lati, via Montebruno divieto di sosta nel tratto tra Via Pascoli/via C.Cotta ambo i lati e nel tratto tra Via Rosselli/via C.Cotta solo lato destro in discesa.

Sarà inoltre interdetto il traffico veicolare in Via Brofferio da Via Comentina a Piazza Libertà con l’istituzione del doppio senso di circolazione di marcia per i residenti da Via Comentina a Via Nino Costa. Sarà istituito solo per mercoledì il doppio senso di circolazione anche in Via Verdi da Corso Dante a via Crispi, in via Rossini da Corso Alfieri a via Ricciardi, in Via Solari, in Via XX Settembre tra via Solari e Piazzetta San Paolo, in Via Fontana da Corso Alfieri a via Arò, in Via Arò da Via Gambini a Via Del Cavallino, in Via Pascoli, in Via C.Cotta e in Via San Quirico (con accesso/uscita da cso Einaudi), al fine di consentire accesso/uscita dei soli residenti.