Asti, centri estivi 2022: pubblicata sul sito del Comune la modulistica

Dal 13 giugno verrà proposto, anche per l’estate 2022, il progetto “E…state con noi”, che consente azioni che favoriscono l’inserimento di minori diversamente abili o minori multiproblematici seguiti dai servizi sociali nei centri estivi organizzati dai soggetti privati del territorio, strutturati ai sensi della vigente normativa.

I moduli di richiesta possono essere scaricati sul sito del Comune di Asti, nella homepage, in “novità dal sito”.

Le singole autonomie scolastiche, in spirito collaborativo e come già avvenuto negli scorsi anni, diffonderanno questa opportunità a tutte le famiglie degli allievi possibili destinatari del suddetto servizio.

Gli utenti interessati dovranno prendere contatti direttamente con il Centro estivo individuato, per l’iscrizione e per qualsiasi informazione, trattandosi di un rapporto di natura privatistica. Successivamente, sarà possibile presentare al Servizio Istruzione e Servizi Educativi del Comune la richiesta di assistenza integrativa per i minori diversamente abili, utilizzando l’apposita modulistica.

Si evidenzia che si è voluto comunque ripensare ad una erogazione di un servizio, reso ai cittadini residenti, che non è un obbligo di legge, nella convinzione che possa concorrere in modo significativo alla formazione dei bambini/ragazzi con disabilità, convinti che lo stesso sia importante in questo particolare periodo storico, in cui a causa delle tante restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, gravi sono state le ripercussioni sui soggetti più fragili.

Le domande dovranno pervenire alla pec del Comune di Asti protocollo.comuneasti@pec.it entro il 3 giugno 2022.