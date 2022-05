Verso le 12 di oggi, martedì 10 maggio, un’auto in corso Don Minzoni, per cause da accertare, si è schiantata contro un palo della luce nei pressi della rotonda della Saclà.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre la persona anziana che era alla guida che è stata soccorsa dal personale del 118.

Sul posto anche la Polizia Locale. L’auto è stata successivamente rimossa dall’autosoccorso New Car Asti.