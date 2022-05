Arriva anche ad Asti il Bloomsday, giornata dedicata a James Joyce e al suo Ulisse con letture ad alta voce

Cento anni fa, il 2 febbraio del 1922, venne pubblicato Ulisse, il capolavoro di James Joyce. Ricorre quest’anno anche il 140esimo anniversario della nascita di Joyce (2 febbraio 1882).

Il Premio d’Appello, che condivide con Passepartout la passione per gli anniversari, propone ai propri soci e a tutti gli astigiani due iniziative a corredo dell’incontro con il critico Masolino D’Amico, che il festival ha organizzato per mercoledì 8 giugno alle 18 con il titolo «Scandaloso Ulysses».

Il primo incontro si terrà giovedì 12 maggio alle 18 in Sala Pastrone e avrà per titolo «Ulisse. Un’introduzione alla lettura del romanzo». Sarà Stefano Bertone, presidente della Associazione Premio d’Appello, a parlare di James Joyce e a suggerire strategie per avvicinare quest’opera, che rappresenta un unicum nel panorama letterario mondiale di tutti i tempi: non con l’approccio di un critico, ma con la passione di un lettore che da decenni coltiva la lettura del capolavoro di Joyce.

Il secondo incontro cadrà il 16 giugno, data in cui dal 1950 ogni anno a Dublino e in altre parti del mondo si celebra James Joyce con il Bloomsday, rievocando gli eventi dell’Ulisse, che si svolge in una sola giornata, il 16 giugno 1904, a Dublino. Sarà il primo Bloomsday astigiano, rivolto non solo a tutti gli appassionati di Joyce, ma anche ai lettori che non conoscono l’Ulisse e vogliono avvicinarsi a questo caposaldo della letteratura del ‘900 leggendo ad alta voce e senza soluzione di continuità una selezione di brani del romanzo: dalle 17 a mezzanotte nel cortile della Biblioteca Astense chiunque lo desideri potrà leggere qualche pagina del romanzo. Non sono richieste capacità attoriali, ma soltanto la volontà di prendere parte a questa festa laica, a questo rito collettivo aperto ai soci e a tutti coloro che

vorranno condividere del piacere della lettura.

Il Bloomsday astigiano è inserito nel calendario di Lettura Day, l’iniziativa dedicata alla lettura ad alta voce, che si svolgerà in tutta Italia, ogni giovedì fino al 23 giugno e poi ancora dall’8 settembre a fine novembre. Promossa dalla ADEI (Associazione Editori Indipendenti) e giunta alla seconda edizione, presenta un ricco calendario di eventi consultabile sul sito www.letturaday.it

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.

[Nella foto Stefano Bertone: credits Franco Rabino]