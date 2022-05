Ambientato nell’Astigiano tra colline e chiese romaniche il nuovo romanzo di Giovanni Casalegno

Dopo il romanzo storico “Il ritorno del nemico”, è appena uscito un altro denso romanzo del professor Giovanni Casalegno: “Una primavera italiana” (Neos Edizioni).

La vicenda comincia a New York, ma quasi subito si sposta sulle colline del Basso Monferrato, dove la protagonista si sposta tra la biblioteca e le chiese romaniche sempre più attratta dalla volontà di conoscere la vera causa della tragedia che le ha segnato la vita.

L’autore, Giovanni Casalegno, insegna all’Andriano di Castelnuovo Don Bosco e vive a Moncucco Torinese. Le chiese

protagoniste di una vera e propria quête geografica e interiore sono quelle di Bagnasco Tigliole, Vezzolano, Buttigliera, Montafia, Cortazzone e Montemagno.

Di seguito a trama

Maya vive con gli zii a New York da quando suo padre si è reso responsabile della morte della madre, guidando ubriaco sulla neve del Monferrato. Glielo ripetono da venticinque anni, lei non ricorda. Ora il padre è morto. Un notaio l’aspetta in Italia. L’apertura del testamento darà il via a una caccia al tesoro dal premio inaspettato. Il padre di Maya tenta, da morto, ciò che da vivo non ha saputo fare: riavvicinarsi alla figlia mai più rivista dopo la tragica morte della moglie. Maya apparentemente non lo pensa mai, ma il riflesso di questa assenza l’ha resa fragile. Il testamento la condurrà, in un percorso progettato dal padre, a riscoprire la sua casa con l’immensa biblioteca paterna e la terra dove è nata, le colline del Monferrato, le vigne, la gente, i paesi, le chiesette romaniche. Di giorno in giorno anche la verità si farà strada a rischiarare il buio e a restituire infine il respiro pieno della vita. Un romanzo

appassionante in cui la narrazione si intreccia con le lettere paterne, le pagine dei libri della mitica biblioteca, le chiacchiere con l’amica ritrovata, la storia del territorio, i giri in bicicletta. Le pievi sono anche loro protagoniste di un disvelamento al tempo stesso esistenziale e culturale: come a dire che ritroviamo la nostra vera storia solo insieme al valore delle nostre radici.