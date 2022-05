Alla Coop di Asti sabato la raccolta alimentare per la mensa comunale

Sabato 7 maggio Nova Coop, con la rete di volontariato e le istituzioni locali, come ogni anno organizza nei suoi punti vendita numerose raccolte alimentari e non alimentari per sostenere le persone in difficoltà economica.

Ad Asti, nel punto vendita di Via A. Monti 2, i beni raccolti saranno destinati alla mensa Comunale di Corso Genova. Per tutta la giornata di sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, sarà possibile aderire alla campagna acquistando e consegnando ai volontari presenti beni alimentari di lunga conservazione e generi di prima necessità come: olio, tonno, legumi in scatola, pasta, riso, sughi, biscotti, marmellata, merendine, latte, cioccolato, cereali, zucchero, sale, sapone per piatti, spazzolini da denti, assorbenti femminili, omogeneizzati e pannolini per bambini.

La mensa Comunale è una realtà locale gestita da Suor Luigina e dalle Suore di Nostra Signora della Pietà per conto del Comune di Asti che accoglie in media ogni giorno 70 persone per un pasto caldo. Tante persone vivono in condizione di grave marginalità e perdono l’obiettivo di un progetto futuro imbattendosi sempre più in difficoltà d’integrazione sociale. Una realtà territoriale come la mensa sociale diventa un luogo in cui trovare non solo un aiuto fisico ma anche emotivo ritrovando la forza per inserirsi in una rete d’aiuto.