Alla Bottega Rava e Fava promozioni sul riso Altromercato

Da mercoledì 11 e fino al 21 maggio alla Bottega Rava e Fava ad Asti in via Cavour 83 protagonista sarà il riso, un’altra filiera etica su cui si sta lavorando intensamente per svilupparla.

Il riso è una pianta antichissima e nel mondo esistono oltre 140.000 varietà di riso registrate. Il riso è la principale fonte alimentare di base per quasi metà del pianeta e il suo ciclo produttivo, nel complesso, rappresenta l’attività economica più diffusa nel mondo.

I principali Paesi esportatori di riso sono l’India e la Thailandia. L’Italia, invece, è il primo produttore europeo di riso con oltre la metà del totale, ma con numeri di nicchia rispetto alla produzione mondiale. Con l’avvento dell’agroindustria il riso è divenuto oggetto di coltivazioni intensive, di brevetti e manipolazioni genetiche, di politiche speculative di borsa. Tutto ciò provoca conseguenze negative a livello ambientale e forti squilibri a livello sociale. La biodiversità è in pericolo. In quest’ultimo mezzo secolo è stato cancellato il 75% della diversità genetica delle piante coltivate. (Fonte: Fao Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione). In Indonesia, nel corso degli ultimi 15 anni sono scomparse 1500 varietà locali di riso.

Il riso Altromercato proviene da 3 gruppi di produttori indiani e thailandesi certificati fair trade andando a valorizzare antiche varietà di riso recuperando antiche cultivar. Negli ultimi anni i produttori hanno dovuto affrontare la problematica del cambiamento climatico con l’introduzione di tecniche da agricoltura biologica e che prevedono il minimo uso di acqua (ad esempio potenziamento delLl’innovativo Sistema di Intensificazione del Riso-SRI).

I risi che si possono trovare in Bottega: un basmati a chicco lungo (38 villaggi indiani con 500 contadini); 4 qualità di riso Thai (aromatico, integrale, rosso e nero dalla Thailandia) ed il coinvolgimento di 1200 agricoltori. Per conoscere questa filiera del riso: fino al 21 maggio 15% sconto alla cassa su tutto il riso Altromercato.

