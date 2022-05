Alba: Mauro Corona ospite del Circo di Primavera sabato 21 maggio alle 18 in una serata gratuita aperta al pubblico

Continuano le attività del Circo di Primavera, lo spazio di socializzazione promosso dalla Città di Alba che accoglie eventi e attività comunali, ma anche iniziative delle associazioni cittadine e dei giovani delle scuole e che ogni giorno ospita attività, assemblee di istituto, appuntamenti dedicati agli anziani e alla solidarietà, spettacoli e momenti di ricreazione per i giovani.

All’interno di questo nuovo spazio multifunzione sabato 21 maggio alle ore 18 il Comune di Alba insieme con Banca d’Alba e in collaborazione con Collisioni ha il piacere di presentare il nuovo romanzo di un ospite d’eccezione, Mauro Corona. “Quattro Stagioni per Vivere”, edito da Mondadori, è la storia di un uomo in fuga, Osvaldo, che va a caccia di camosci per sostenere con la loro carne la madre malata e ne ruba uno ad altri cacciatori che lo condannano a morte e cominciano a braccarlo come un animale.

Nato a Erto nel 1950, Mauro Corona è scrittore, alpinista e scultore, autore di numerosi best-seller come Storia di Neve, La Fine del Mondo Storto, Confessioni Ultime, Nel Muro, Quasi Niente. Dal 2018 è ospite fisso del programma di Rai3 Carta Bianca condotto da Bianca Berlinguer. Nel 2021 è interprete del filmato musicale “Oh Lord” di Zucchero Sugar Fornaciari e Davide Van De Sfroos.

L’incontro è gratuito fino ad esaurimento posti e avrà luogo sabato 21 maggio alle 18 al Circo di Primavera in piazza Sarti.

Per prenotarsi è necessario scrivere una mail a circodiprimavera@comune.alba.cn.it