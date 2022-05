Alba, emergenza Coronavirus: aggiornamento

Ad Alba i soggetti attualmente positivi al Coronavirus sono 174 (dal sito della Regione Piemonte, mappa Covid-19, consultabile al link https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte).

I residenti albesi vaccinati sono 25.950 con almeno una dose, 25.308 con due dosi, 21.168 con tre dosi e 1.235 con quattro dosi.

L’Asl Cn2 comunica che all’ospedale Ferrero di Verduno i ricoveri Covid (non solo albesi ma provenienti da tutto il territorio di competenza) sono 30 di cui 0 in terapia intensiva.

Il Piemonte è in zona BIANCA

Online la tabella aggiornata al 02/05/2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf

MASCHERINE

Dal 1° maggio al 15 giugno 2022, l’obbligo di utilizzare le mascherine ffp2 è in vigore per:

· aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

· navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

· treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

· autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni;

· autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;

· mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

· mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

· spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;

· eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è in vigore, fino al 15 giugno, anche per gli utenti, i visitatori e i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

L’obbligo di indossare le mascherine non è comunque previsto per:

· bambini sotto i 6 anni di età;

· persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;

· operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:

· mentre si effettua l’attività sportiva;

· mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;

· mentre si balla nelle discoteche, nelle sale da ballo e nei locali assimilati;

· quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.