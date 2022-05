Al Teatro Balbo Canelli si chiude la rassegna Teatro a Colori con lo spettacolo “Black Comedy”

Sabato 14 Maggio alle ore 21.00 appuntamento finale della rassegna “Teatro a Colori” al Balbo di Canelli con l’attesa nuova produzione della Compagnia Spasso Carrabile di Nizza Moferrato.

“Black Comedy” dell’autore inglese Peter Shaffer è il testo che la compagnia teatrale, conosciuta dal pubblico per numerose commedie brillanti, porta in scena con l’adattamento di Sisi Cavalleris e Matteo Campagnoli che ne ha curato anche la regia.

La storia: Brindsley Miller, uno scultore squattrinato si ritrova a trascorrere una serata da incubo a causa di un black out che lo lascia nel buio totale proprio quando sta per ricevere la visita di un miliardario interessato alle sue opere. Senza candele o fiammiferi, tra fidanzate scomode e mobili rubati la commedia si snoda tra equivoci e inciampi fino ad un epilogo dirompente.

La particolarità di questo spettacolo sta nel fatto che quando il palcoscenico è completamente illuminato per i personaggi della commedia è buio pesto, viceversa quando la scena è al buio i personaggi si muovono in piena luce.

In scena Marcello Bellè, Marta Morando, Tiziana Fogliati, Riccardo Quirico, Massimo Fiorito, Simone Vernazza, Emanuela De Santi e Fabio Siri.

Grande la soddisfazione del Presidente della Compagnia Teatrale Spasso Carrabile Siri Fabio per l’ottimo riscontro di pubblico in tutte le date proposte, così come quella di Massimo Barbero del Teatro degli Acerbi per la fertile collaborazione tra teatro amatoriale e professionistico che ha permesso al Teatro Balbo di ripartire e offrire una varietà di proposte davvero interessante.

Ultimo appuntamento quindi con “Black Comedy” sabato 14 ore 21 prossimo all’insegna del puro divertimento.

Ora di inizio alle ore 21;

Biglietto singolo € 10.

Prenotazioni (facoltative) sul sito Appuntamento Web:



oppure cell. 349 109 6340 email spassocarrabile@libero.it.

Info Fb teatrobalbocanelli

Info Fb spasso carrabile

A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2022 l’accesso a Teatro sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di mascherina FFP2.