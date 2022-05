Al NaturaSì di Asti secondo appuntamento con ‘A Maggio fiorisce la bellezza!: la cura dei capelli

Da domani, giovedì 12, a sabato 14 maggio secondo appuntamento al NaturaSì di Asti – piazza Porta Torino 14- di ‘A Maggio fiorisce la bellezza!’ dove la Cooperativa della Rava e della Fava andrà a proporre una serie di prodotti per la cura dei capelli: shampoo e dopo shampoo, coloranti, fissativi e trattamenti per ogni tipo di capello per lui e per lei delle storiche aziende italiane di cosmesi vegetale certificata biologica: BioHappy, Biobj e Lucens Umbria.

Informazioni e consulenze personalizzate su qualità e miglior utilizzo delle singole referenze.

Anche per questo lungo week end i prodotti selezionati avranno uno sconto alla cassa del 15%.

Prosegue intanto alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 fino al 22 maggio PrimaVera CosmEtica con la proposta completa di tutte le linee di cosmesi vegetali bio ed equo e solidale a marchio Natyr.

Sull’acquisto di due prodotti Natyr pronto sconto del 15%; con 25 euro di prodotti si avrà in omaggio la lozione corpo rigenerante.

A MAGGIO FIORISCE LA BELLEZZA – NSI MAGGIO 2022