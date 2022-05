Al Naturasì di Asti cosmesi vegetale a certificazione biologica

Nei giorni 5-6 e 7 maggio al NaturaSì di Asti primo week end per ‘A Maggio fiorisce la bellezza!’ per poter conoscere la cosmesi vegetale a certificazione biologica.

Hanno aderito a quest’iniziativa tutti marchi storici, Weleda, Bio Happy, Biobj, Italchile, Benecos ed Ecor, con l’intento di far conoscere le qualità di una cosmesi attenta a chi la usa, ai produttori e all’ambiente. Si tratta di aziende che da decenni hanno sposato la cosmesi con i migliori ingredienti bio in armonia con la natura.

“Troppa confusione regna in questo comparto – spiegano dal punto vendita – La cosmesi certificata biologica si attiene a rigidi disciplinari. Come Cooperativa Della Rava e Della Fava da sempre abbiamo scelto aziende certificate. Il principio alla base dello standard per i cosmetici biologici è la provenienza delle materie prime da agricoltura biologica. Lo standard individua quei i requisiti minimi, in termini di ingredienti, di formulazione e di processo produttivo, che un cosmetico deve avere per essere certificato come biologico. Per essere definito bio un prodotto cosmetico deve contenere un minimo del 95% di ingredienti biologici e nella sua produzione non si possono utilizzare derivati di origine petrolifera, paraffine, formaldeide e coloranti di origine sintetica. Questi ingredienti sono sostituiti da derivati vegetali, più sicuri per la salute del consumatore e con maggiore salvaguardia dell’ambiente. I cosmetici certificati hanno maggiore affinità con la pelle, grazie alla limitata presenza di sostanze di sintesi e al largo uso di materie prime biologiche. Infatti, viene favorito l’uso di ingredienti naturali come acque floreali, oli vegetali, oli essenziali e fitoestratti, preferibilmente provenienti da agricoltura biologica. I cosmetici biologici non contengono OGM né profumi sintetici”.

Il primo lungo weekend sarà focalizzato sulle linee viso: creme per lui e per lei, prodotti per la detergenza, tonici, trattamenti labbra, maschere e tanto altro ancora. Per il 5-6-7 maggio prossimo sarà attivo un invito alla prova: 15% di sconto sull’acquisto di tutti i prodotti selezionati linea viso.

A MAGGIO FIORISCE LA BELLEZZA