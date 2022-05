Ad Asti ci sarà anche un candidato sindaco del Popolo della Famiglia: “Ad Asti per combattere la cultura della morte”

Si aggiunge un contendente nella griglia di partenza delle elezioni amministrative cittadine, in programma il prossimo 12 aprile. Questa mattina, infatti, il Popolo della Famiglia, movimento politico presieduto da Mario Adinolfi ha annunciato ufficialmente la sua volontà di partecipare alla partita con un proprio candidato.

“Ad Asti porteremo una vita nuova – ha affermato il coordinatore regionale del PdF, Lucianella Presta – dopo una fase di trattative, interessanti e costruttive, per verificare la possibilità e l’opportunità che la nostra lista confluisse in una coalizione, ci siamo resi conto che eravamo pronti e nelle condizioni di concorrere da soli, per non rischiare di attenuare la portata innovativa, direi, rivoluzionaria, anzi, “controrivoluzionaria” delle nostre proposte”.

Già chiari alcuni punti del programma, ovviamente molto cari al Popolo della Famiglia: “Noi partiamo dalle radici del problema: combattiamo la cultura di morte imperante nel nostro Paese. Prima di tutto favoriremo tutte le iniziative a favore di un incremento della natalità, affinché l’azienda più attiva in Asti non sia l’INPS, che eroga pensioni ad una cittadinanza, nella sua maggioranza, anziana. Se non nascono bambini, spariranno le pensioni. La cultura di morte che il nostro governo appoggia ci ha addirittura coinvolto in una guerra che non gli appartiene. Anche Asti nelle sue piccole e medie imprese a conduzione familiare, già provate dalle imposizioni conseguenti al COVID, ne subirà pesanti conseguenze. Noi agiremo a livello locale ma guardando lontano, così da incidere nel profondo. Una cultura della vita favorirà le giovani coppie, la salvaguardia dei bambini, la sicurezza delle famiglie. Asti sarà davvero a misura di famiglia. Tra i nostri sostenitori e simpatizzanti abbiamo famiglie numerose, segnate anche dalla presenza di disabili, eppure esempio di generosa dedizione e di autentica gioia. Cittadini esemplari perché genitori esemplari. Ad Asti porteremo la controrivoluzione del vero Bene”.

Prossimamente il Popolo della Famiglia renderà pubblico il programma il candidato sindaco e i componenti della lista.