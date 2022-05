A Villafranca torna “Maiale d’Autore”

Sarà l’edizione della ripartenza: dopo due anni di assenza, torna nel prossimo fine settimana “Maiale d’Autore”, la manifestazione di punta di Villafranca.

Saranno due giorni pieni: il 14 e 15 maggio si renderà omaggio alla carne di suino, componente essenziale della cucina monferrina e vero richiamo del menù che le Pro loco del territorio della Valtriversa serviranno sabato a cena e domenica a pranzo, profumando di sapori il centro storico e accompagnando i piatti con i vini selezionati di Vininvilla.

Il Comune, insieme alle associazioni locali, gli sponsor e i numerosi soggetti che concorrono all’organizzazione, ha lavorato a lungo per comporre il programma della fiera enogastronomica, fermata dalla pandemia: “Siamo pronti a ripartire – conferma il sindaco Anna Macchia – con lo spirito di sempre: promuovere i prodotti tipici del territorio stando insieme. E lo faremo in molti modi diversi: degustando, camminando, con i concerti e con richiami innovativi e curiosi. Il convegno che abbinerà frutta e salumi riserverà più di una sorpresa, mentre gli appassionati di musica applaudiranno Niki Buzz, leggendario chitarrista di James Brown”.

Sabato “Maiale d’Autore” si aprirà ai palati golosi con l’aperitivo (ore 18, taglieri protagonisti con L’Angolo del gusto e l’associazione Vininvilla) e i piatti tipici a base di maiale preparati, alle 19.30, dalle Pro loco di Villafranca, Cantarana, Castellero, Dusino San Michele, Roatto e dal Comitato Palio di Baldichieri. L’Associazione Vininvilla proporrà una selezione di vini premiati dagli esperti dell’Onav.

L’area enogastronomica funzionerà sotto i portici del Municipio mentre piazza delle Pollaie ospiterà, alle 21, la Niki Buzz Band, imperdibile occasione per ascoltare lo storico chitarrista (che a vent’anni suonava già tredici strumenti e ha affiancato, tra gli altri, anche Tina Turner) proposta dal Comune in collaborazione con Monferrato On Stage. Ingresso libero.

La musica proseguirà alle 21 con il dj Robertino.

Domenica 15 maggio la fiera di primavera, con i mercatini di Campagna Amica e Cose di una volta, animerà via Roma. I camminatori scopriranno la bellezza delle colline villafranchesi con la Pgs e l’Avis (ritrovo, alle 9, in piazza delle Pollaie). Alle 10.30, in Sala Bordone, convegno “Abbinamento frutta e salumi, come e perché” con degustazione guidata. L’iniziativa è a cura di Onas (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi) e Onafrut, i cui rappresentanti Maria Gabriella Mellano, Luca Castellino e Cesare Gallesio condurranno i partecipanti a insoliti e originali assaggi.

Alle 12 Pro loco nuovamente protagoniste con specialità del territorio e golosità: si potrà scegliere tra sedici proposte in menù, dall’antipasto al dolce. Un esempio per ciascun paese: risotto al barbera e salsiccia (Cantarana), agnolotti al ragù di maiale (Castellero), gnocchi al gorgo e speck (Dusino San Michele), spiedini di maiale con patatine (Villafranca), arrosto di maialino con salse (Baldichieri), gonfiotti prosciutto e robiola (Roatto). Seguirà la tradizionale stima del salame a cura di Vininvilla.

Alle 14 il concerto, in piazza della Pollaie, con i Variabili Globali e Glowbe concluderà il tradizionale evento enogastronomico. “La manifestazione – ricorda il primo cittadino Macchia – sarà l’occasione per far conoscere il Distretto del Mastodonte, al quale aderiscono una cinquantina di operatori economici di Villafranca. ‘Maiale d’Autore’ vedrà la partecipazione di sei dei quattordici centri promotori del Distretto commerciale, realtà che ha come obiettivo condiviso il rilancio del territorio. Intanto ringrazio tutti coloro che, dentro e fuori il Municipio, hanno concorso all’organizzazione di ‘Maiale d’Autore’, a partire dalle Pro loco, l’assessore al Commercio Guglielmo Aubert Gambini, le associazioni locali”.

Il programma dettagliato della festa, con l’articolato menù dedicato alla carne di maiale, è pubblicato sul sito del Comune: www.comune.villafrancadasti.at.it