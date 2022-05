“A Spasso per Tigliole”: si avvicina la sesta edizione

E’ in programma domenica 22 maggio la sesta edizione di “A Spasso per Tigliole”, camminata da cinque a trenta chilometri organizzata dalla Proloco di Tigliole d’Asti, il Comune, in collaborazione con Centro Lipu, Gruppo Alpini di Tigliole e l’ADSR Tigliolese sulla rete sentieristica permanente del paese, che si snoda tra case, boschi, vigne e noccioleti.

Il punto di ritrovo, di partenza e arrivo è presso il parco della Chiesa Romanica di San Lorenzo, adiacente al campo sportivo, con partenze libere dalle 7,30 alle 10 con la possibilità di scegliere tra i vari percorsi di 5, 9, 12, 13, 16, 21, 23 2 30 chilometri.

A tutti i partecipanti verrà data una mappa del percorso con i numeri di emergenza in caso di necessità.

E’ obbligatoria la preiscrizione entro venerdì 20 maggio alle 21 ai numeri 339.5359380 e 339.7809185. Il costo di iscrizione è di 12 euro, con gadget a tutti gli iscritti. Saranno premiati i 10 gruppi più numerosi.

Sul percorso si troveranno quattro punti di ristoro, a cura del Centro LIPU, del Gruppo Alpini e della Pro Loco di Tigliole, all’arrivo, i camminatori troveranno un aperitivo a cura della ASDR Tigliolese e poi, dalle 12 alle 16, si potrà gustare il “Pranzo dei Camminatori” a cura della Pro Loco di Tigliole.

L’eventuale rinvio causa maltempo verrà comunicato agli iscritti e pubblicato sul sito internet e sulla pagina Facebook.

Info e prenotazioni: 339 535 8380 – 339 780 9185 / Facebook: “A spasso per Tigliole” / www.comune.tigliole.at.it

Le tracce gpx vanno richieste al numero: 339 535 9380.