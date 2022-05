A San Damiano una palazzina dedicata alla Protezione Civile grazie al diritto di superficie in favore di GAIA

E’ stata autorizzato dal Consiglio comunale di San Damiano un diritto di superficie in prossimità della piattaforma ecologica di via Cardinal Gamba, da attrezzare a uso ufficio del personale e stoccaggio del materiale. Questo permetterà al Nucleo di protezione Civile, che non aveva una sede, di occupare gli spazi liberi lasciati dal Consorzio. “E’ una scelta che permetterà di avere una palazzina dedicata ai due gruppi che operano sul nostro territorio: il nucleo di PC e il gruppo di PC”, ha spiegato il sindaco Davide Migliasso.

Il sindaco ha poi parlato della Festa della Matematica (foto) che si è svolta sabato scorso in paese e ha riscosso un buon successo di pubblico.

Quattro posizioni aperte per i cantieri lavoro

E’ stato pubblicato un bando per la ricerca di 4 posizioni lavorative all’interno del cantiere lavoro (durata un anno) per mansioni di interventi di manutenzione ordinaria dei lavoratori comunali “Vogliamo creare nuove opportunità lavorative per chi ne è in ricerca, e ampliare il settore tecnico manutentivo per il nostro comune – spiega il sindaco Davide Migliasso – piuttosto esteso con la massima attenzione per il decoro urbano”. Attualmente il personale dipendente del Comune di San Damiano e di 5 unità”

Il COGESA cerca invece due operatori socio sanitari a tempo pieno e indeterminato e ha aperto un bando di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato categoria C. Per informazioni e consultazione del bando: www.consorziocogesa.net

“Alfieri che pizza!”

L’Amministrazione ha istituito un progetto di promozione culturale dedicato al tragediografo astigiano rivolto alle scuole, organizzato con il contributo del professor Gianfranco Monaca e il centro studi alfieriano. Il progetto prevede l’allestimento di una mostra dal 21 al 29 di maggio nella galleria del palazzo comunale e nella giornata del 28 maggio un evento culturale.

Rally del grappolo edizione 2022

Si è già svolta la commissione tecnica di sopralluogo su tutto il percorso che si terrà il 21 e il 22 maggio grazie all’ASD San Damiano Rally Club. La manifestazione, ripartita nel 2016, è cresciuta di anno in anno con un significativo impatto sulle strutture ricettive e commerciali sandamianesi. Ogni anno arrivano nel paese circa 5mila persone. La pedana di partenza e arrivo sarà nella centralissima piazza Libertà.

Tutto pronto per La Barbera incontra

Fervono i preparativi per il Festival La Barbera incontra, in programma dal 17 al 19 giugno. Il Festival si svolgerà sulle tre piazze centrali di San Damiano d’Asti ovvero Piazza Libertà, Piazza Alfieri e Piazzetta Giroldi, suddivise in aree spettacoli (Libertà e Giroldi) e area wine & food (Alfieri). Trapelano già i nomi dei primi ospiti, elencati dall’assessore Flavio Torchio. Venerdì sarà ospite il comico Claudio Lauretta, sabato invece ci sarà Gabriele Cirilli protagonista di una serata di cabaret, mentre per i più giovani ci sarà la musica dei Dj from Mars. Domenica invece sarà protagonista Joe Bastianich nelle inedite vesti di musicista invece che in quelle di chef.