A Revigliasco d’Asti lo street food diventa protagonista

Sarà lo street food festival il protagonista delle giornate dedicate all’enogastronomia. In piazzetta Garons, in un colorato e dinamico villaggio, il 6, 7 e 8 maggio l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, con il patrocinio del Comune di Revigliasco d’Asti porterà avanti la propria campagna di tutela, sviluppo e sensibilizzazione dei valori

della cultura gastronomica italiana.

E lo farà con 3 giorni di “cibo da strada” con operatori selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. All’interno del villaggio si potranno gustare i classici del cibo da strada come la grigliata di carne, la patata twister e i dolci tipici come dessert. Ma anche il meglio del cibo da strada italiano: gli hamburger di fassone, il thai food, le pannocchie alla brace, le olive ascolane e il fritto di mare. Il tutto preparato e cucinato al momento da chef, selezionati dagli organizzatori, che parteciperanno con i loro caratteristici stand e con materie prime di comprovata provenienza. Il tutto accompagnato da birra artigianale italiana e belga e vini locali.

Accanto allo street food numerose iniziative d’intrattenimento organizzate per il coinvolgimento del pubblico grazie a professionisti del settore con intrattenimento per grandi e piccini e allietamento musicale serale: venerdì 6 maggio dj set, sabato 7 maggio Rock It Band in concerto. Domenica dedicata ai piccini con divertenti giochi e magie.

Tutto il programma dettagliato e aggiornato è pubblicato sulla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti (@aicistreetfoodfestival).