Pietra Ligure celebra e accoglie la stagione primaverile con un evento unico e incredibilmente magico. Dall’alba di sabato 28 maggio, infatti, la città della Riviera di Ponente accoglierà 800 maestri infioratori che realizzeranno i loro capolavori tra le strade della città per l’evento Pietra Ligure inFiore, per l’attesissima Rassegna Internazionale delle Infiorate Artistiche

L’infiorata di Pietra Ligure negli anni (a cadenza triennale) è organizzata dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l’Associazione Circolo Giovane Ranzi, la cui tradizione dei maestri infioratori affonda le radici nei primi anni dell’800 con la celebre “Stella di Ranzi”, che ogni anno in occasione della festa del Corpus Domini anima la piccola frazione pietrese.

La Rassegna è diventata un vero e proprio punto di riferimento a livello internazionale, una vetrina unica non solo per la città, ma per tutta la Liguria. Pietra Ligure può essere definita la capitale delle infiorate: un evento che unisce alla spettacolarità dei colori e delle realizzazioni, anche la maestria, la fantasia, la professionalità dei maestri infioratori. Una tradizione che rende Pietra Ligure una città unica nel suo genere. All’interno della due giorni inoltre, non solo fiori, ma anche suggestivi spettacoli, tra giochi di luce, videomapping, concerti e atmosfere incantate.

L’evento è ormai annoverato tra i più importanti e grandi d’Europa, e tutela, promuove e valorizza la conoscenza e le tradizioni legate alla realizzazione delle “infiorate”, antica espressione etnico-culturale di arte effimera, frutto della storia, creatività e abilità, insieme artigianale e artistica, di diverse comunità italiane ed europee.

Nelle edizioni passate sono stati migliaia i turisti che hanno potuto godere delle scenografie fiorite realizzate appositamente tra le vie della città: una miscela unica di arte, cultura e tradizione che anche in questa edizione non mancherà di sorprendere i visitatori.

Sin dalle prime luci dell’alba il pubblico potrà seguire ogni passaggio della manifestazione: dalla tracciatura dei disegni alla minuziosa e puntuale copertura delle linee e degli spazi con i fiori a disposizione dei maestri.

Per la realizzazione delle loro opere d’arte i maestri infioratori avranno a disposizione fiori sia freschi che essiccati a seconda della tipologia delle realizzazioni. Un vero e proprio mosaico colorato e profumatissimo che si snoderà per le strade di Pietra Ligure fino a domenica 29 maggio, giornata in cui Pietra Ligure diventerà una vera e propria mostra d’arte a cielo aperto, tra le vie e le piazze del borgo antico.

Per l’edizione 2022, la numero 7, saranno presenti oltre 800 maestri infioratori, 44 gruppi provenienti da diverse regioni italiane e 8 città europee: Offenburg e Mühlenbach (Germania), Chateaumeillant (Francia), Ponteareas e Castropol (Spagna), Anykščiai (Lituania), Csömör (Ungheria) e Uniejów (Polonia), questi alcuni dei numeri che ritraggono un evento tra il magico e lo spettacolare e che non mancherà di stupire grandi e piccini.

Ospite d’onore dell’edizione 2022 sarà l’Argentina con la città di Buenos Aires, legata alla Liguria e a Pietra Ligure dagli stretti rapporti storico-culturali originati dall’importante storia di emigrazione della fine dell’Ottocento/inizi del Novecento.

Quest’anno l’edizione corrente ospiterà una novità che coinvolgerà i più giovani: la prima edizione del Festival nazionale “Infiorate dei ragazzi” organizzato dall’Associazione Nazionale Infiorate artistiche “Infioritalia”, che si svolgerà nella giornata di sabato 28 maggio.

Pietra Ligure non smette mai di incantare visitatori e cittadini grazie alle molte offerte che ogni anno offre per il proprio turismo: tra sole, mare, eventi culturali e bellezze naturali si ha solo l’imbarazzo della scelta, oltre all’infiorata di maggio, infatti, il calendario degli eventi in programma nella cittadina ligure, non lascerà nessuno insoddisfatto.

Pietra Ligure, infatti, accontenta le esigenze di tutti: dalle famiglie, agli amanti dello sport, dai patiti del mare a chi invece non può fare a meno della montagna. Dai più piccoli ai più grandi, tutti potranno godere delle offerte di Pietra Ligure.

Con l’inizio dell’estate, infatti, potrete consultare il ricchissimo calendario degli eventi “Pietra Family Experience” e scegliere ogni giorno quale vacanza fa per voi.

Se state pensando a una vacanza da trascorrere con tutta la famiglia, Pietra Ligure è la risposta a ogni vostra esigenza.