A maggio promozioni sulla cosmetica etica alla Bottega Rava e Fava di Asti

Con maggio ritorna ad Asti PrimaVERA CosmETICA alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 con informazione e promozioni sulla nostra cosmesi vegetale e certificata bio.

Dal 4 al 22 maggio saranno proposte tutte le linee cosmetiche a marchio Natyr, la prima cosmesi bio ed equo e solidale: aloe vera, argan e figue de barbarie, ibisco, karitè e baobab, mango e papaya, riso e cocco, rosa di damasco e tè verde. Filiere virtuose che generano occupazione e reddito coinvolgendo decine di cooperative soprattutto di donne.

All’interno dei prodotti Natyr vengono utilizzate oltre 50 materie prime del Commercio Equo con il coinvolgimento di più di 2000 piccoli produttori da 21 paesi di tutto il mondo , dando loro la possibilità di promuovere il proprio autosviluppo. Si tratta di più del 95% di materie prime vegetali, di derivazione da agricoltura biologica e i prodotti sono del tutto privi di Parabeni, SLES/SLS, Siliconi, Oli Minerali, Cessori di Formaldeide, OGM.

Natyr è nata 17 anni fa come produzione cosmetica made in Italy (laboratori GALA Cosmetici, leader nella bio cosmesi) grazie all’intuizione di Altromercato che ha saputo valorizzare produzioni agricole unendole alla produzione cosmetica con sviluppo di un nuovo segmento di mercato. Sono produzioni che affondano le proprie radici in tradizioni di cura della persona molto antiche e che hanno trovato nuova lnfa.

In questo periodo questi prodotti saranno proposti con uno sconto del -15% sull’acquisto di due cosmetici Natyr e se ne saranno acquistati per 25 euro si avrà in omaggio lozione corpo rigenerante vintage flowers con guranaà e tè bianco.

PRIMAVERA COSMETICA BOTTEGA MAGGIO 2022