A Costigliole d’Asti lettere dal Comune con il conteggio dell’IMU

L’amministrazione comunale di Costigliole sta inviando il conteggio della quota Imu dovuta dai singoli utenti risultate dalle banche dati comunali al 31/03/22. In questi giorni stanno pervenendo le lettere predisposte dall’ufficio tributi con allegato l’f24 già compilato per il pagamento.

Le tariffe sono rimaste invariate e la scadenza della prima rata è fissata al prossimo 16 giugno ma il Comune guidato dal Sindaco Enrico Cavallero ha pensato di fornire un servizio ai cittadini per evitare problemi riscontrati in passato.

Tanya Arconi, assessore al Bilancio, commenta così l’iniziativa: “Con questa scelta abbiamo voluto dare una risposta concreta alle richieste di diversi utenti, soprattutto coloro che per calcolare gli importi e si dovevano rivolgere ad associazioni o a professionisti sostenendo così ulteriori spese e chi purtroppo si è trovato talvolta ad essere destinatario di sanzioni a seguito dei controlli effettuati dagli uffici avendo versato somme non corrette per cause a loro non imputabili. Sovente i calcoli non erano esatti e cosi dopo parecchio tempo a seguito di controlli degli uffici i costigliolesi dovevano pagare pesanti sanzioni per errori non loro. Raccomandiamo comunque ai contribuenti di controllare gli immobili in caso di variazioni catastali che possono comportare modifiche dal punto di vista contributivo in quanto l’utilizzo del modello ricevuto non esenta gli uffici ad effettuare successivi controlli.”