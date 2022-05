A Canelli è tempo di Festa di Primavera

Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia a Canelli torna la Festa di Primavera. Domenica 15 maggio il centro della città si animerà con banchi di generi vari, prodotti tipici e stand enogastronomici.

Non mancheranno intrattenimenti per i più piccoli: in piazza Zoppa verrà allestito un luna park cittadino e nel pomeriggio, dalle 15, piazza Cavour ospiterà animazioni, giochi, trucca bimbi, musica e balli. Inoltre in piazza Gancia dalle 8 alle 12 si terrà il campionato turistico regionale di Vespe ed il Campionato nord ovest Gimkana a cura del Vespa Club Canelli.