A Calamandrana un incontro per conoscere la cucina ebraica

La Biblioteca di Calamandrana ha organizzato una serata (martedì 17 maggio alle 21), per conoscere meglio la cultura enogastronomica ebraica. E’ il primo di una serie d’incontri dedicati alla “Cucina del dialogo”, per far conoscere tradizioni di vari popoli. Il racconto è affidato a Doron Cohen, Mauro Kob e Daniel Deian, ospiti in questi giorni dell’hotel Agorà, che preparerà, sotto la loro direzione, alcuni assaggi. I tre ebrei della Comunità Chabad in questi giorni sono in Valle Belbo per lavorare ai vini certificati kosher alla Cantina Araldica di Castel Boglione.