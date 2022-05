Inaugurata una nuova ambulanza della Croce Rossa di Asti

È stato inaugurata oggi nella sede della Croce Rossa astigiana una nuova autoambulanza utilizzata per i servizi di emergenza 118. Un modo per rendere onore al servizio dei circa 600 volontari della sede di Asti, guidati dal referente Davide Fontebasso, e soprattutto alla memoria di due soccorritori, Mario Valpreda e Mauro Prasinger. A loro è stato dedicato il nuovo mezzo. La cerimonia avvenuta nel contesto delle celebrazioni per la giornata mondiale della Croce Rossa.