Yoga e trekking a Cocconato in attesa dell’Antica Fiera di San Marco

Si avvicina a Cocconato una due giorni ricca di eventi: domenica 24 ci si potrà dedicare al benessere e alla natura – tempo permettendo – in attesa della grande giornata di lunedì 25 aprile, con il ritorno dell’Antica Fiera di San Marco.

Domenica è in programma l’appuntamento con Yoga in Vigna, dopo il rinvio dello scorso 3 aprile, presso l’Azienda vitivinicola Marovè dove vi attende, oltre alla bellezza della location, anche la bravura dell’insegnante Jessica Chirico, che farà vivere un’esperienza unica tra i vigneti di Cocconato. I posti sono limitati per cui bisogna affrettarsi a prenotare. Per prenotazioni contattare l’Ufficio turistico di Cocconato allo 0141 600076 cocconatoufficioturistico@gmail.com

Per partecipare bisogna iscriversi e preparare il proprio tappetino da portare con sé in occasione dell’evento. Terminata la sessione di yoga seguirà la degustazione dei vini di cantina Marovè in Osteria delle Pompa con l’esperto vignaiolo Adriano Cavallito, presidente del Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato. Di seguito tutti i dettagli nel volantino e nell’evento cliccando QUI.

Per chi invece vuole camminare, sempre domenica Colibrì Escursioni e Duipas organizzano il trekking naturalistico di circa 7 km con visita al borgo di Cocconato e al Parco dell’Alberone, con possibilità di pic nic preparato dall’azienda agricola Rosengana. Il ritrovo è all’Ufficio turistico di Cocconato alle 9 con partenza alle 9.30. Il costo dell’escursione è di 15 euro, anche il costo del pic nic 15 euro. Per prenotazioni contattare l’Ufficio turistico di Cocconato allo 0141 600076 cocconatoufficioturistico@gmail.com

Tutte le info qui -> TREKKING – 24 aprile

E lunedì 25 aprile ecco finalmente il ritorno di Riviera in Fiera, l’antica Fiera di San Marco. Per tutto il giorno ci saranno esposizioni di prodotti tipici enogastronomici e dell’artigianato locale.

Tra le varie proposte ci sarà anche quella del Consorzio Cocconato Riviera in Fiera, che presenterà i suoi prodotti e i suoi progetti presso la propria sede in via Vittorio Veneto 1. Uno su tutti, la Pagnotta di Cocconato: lievito, olio d’oliva, acqua e sale e farina GranoPiemonte, da grano coltivato a Cocconato e trasformato dal forno locale. Il grano, tutto italiano, usato per la farina di questo pane, viene coltivato proprio nei campi vicino al paese, in frazione Tuffo, dall’azienda di Enrico Striglia: tre ettari di terreno dedicati alla produzione di circa 150 quintali di grano. Si segue il protocollo ideato da Coldiretti: coltivazione di quattro varietà premiscelate – testate e utilizzate sul territorio- sullo stesso appezzamento per ottenere, già in campo, una miscela adatta a una farina versatile, a chilometro 0, oltre che certificata in una filiera che parte dal seme fino ad arrivare al prodotto finito da banco.

La Pagnotta di Cocconato, pensata per racchiudere e simboleggiare i valori dell’associazione, è il primo prodotto creato appositamente per il Consorzio: si può acquistare in paese, presso la panetteria Marco e Elena, la latteria Daniela Bragagnolo e il supermercato Despar di Cocconato e viene utilizzato da Osteria della Pompa e dal ristorante della Locanda Martelletti.

Non solo pane però: nel suo ambizioso progetto di promozione dello straordinario tessuto enogastronomico locale, il Consorzio riunisce tante diverse realtà, dall’ospitalità e dalla ricettività fino alle tipicità del gusto (produttori di vino e di nocciole, salumi, salse e carni, apicoltori, ristoranti, trasformatori e affinatori di formaggi). Fondato il 15 settembre 2020, il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato dallo scorso autunno ha sede nel centro del paese: qui espone e vende i prodotti delle aziende associate e organizza diverse iniziative come tasting, corsi di degustazione, corsi di formazione, corsi di apicoltura (come quello in programma il 30 aprile e 1 maggio, info -> QUI), vari eventi. Gli orari di apertura della sede sono: lunedì e sabato 9-12 / 15/18; mercoledì, giovedì e venerdì 9-12; domenica 11-17.