Webinar on line sulla transizione del sistema rurale piemontese

Mercoledì 13 aprile 2022, dalle ore 9:30 alle 13:00, è in programma sulla piattaforma Google Meet il webinar “I territori rurali del Piemonte per le sfide di sostenibilità”.

L’incontro sarà incentrato sul tema della transizione del sistema rurale piemontese, con focus sulle sfide poste dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU e dall’Europa.

Spiegano gli organizzatori: “Il cambio di paradigma, riassunto sinteticamente nel passaggio “dal produttore al consumatore”, inaugurato con il Green Deal e tradotto nel piano di azione decennale “Farm to fork” della Commissione Europea per guidare gli Stati Membri verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, impone un’accelerazione dei processi di transizione, anche in vista della nuova programmazione europea sul fronte della Politica Agricola Comune e di altre programmazioni.

Nei prossimi anni, i territori rurali piemontesi si troveranno davanti sfide importanti, ma avranno a disposizione anche politiche, strumenti e risorse. Il webinar vuole mettere in luce i processi organizzativi, comunicativi, relazionali e sociali che possono supportare i territori nel processo di transizione, con risultati positivi per lo sviluppo del Piemonte.

L’incontro si colloca a conclusione di un progetto finanziato nell’ambito del Piano di comunicazione del PSR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte e promosso di concerto tra le Direzioni Agricoltura e cibo e Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte per armonizzare il costruendo PSR Programma di Sviluppo Rurale e la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte, ora in fase di approvazione. Tale progetto, denominato “Imprese rur@li. Giovani imprenditori e sviluppo rurale sostenibile” ha approfondito, con azioni di conoscenza e di comunicazione, i fattori che contribuiscono, sul fronte organizzativo e quello territoriale, a uno sviluppo più sostenibile per il Piemonte”.

Imprese rur@li vede tra gli enti promotori la Provincia di Asti, la Città di Cuneo e la Provincia di Vercelli.

Il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, ha dichiarato: “Il rispetto dell’Ambiente è prioritario per la Provincia di Asti e per questo abbiamo coinvolto nel progetto il tessuto economico locale, con l’individuazione di tre aziende oggetto di studio per capire come la sostenibilità ambientale fosse attuata in modo vincente, e i ragazzi delle scuole superiori con un uno specifico concorso (che ha previsto l’assegnazione di 1000 euro alle scuole vincitrici) e nozioni di educazione ambientale da spendere nel loro futuro approccio al mondo produttivo”.

Come partecipare al webinar

Per partecipare al webinar è necessario iscriversi – entro l’8 aprile 2022 – compilando il modulo online disponibile al seguente link: https://forms.gle/NHPgPjjffcFJwuVj6

Il link del webinar sarà inviato a tutti gli iscritti.

Il programma completo dei lavori è disponibile nella foto sotto (clicca qui per scaricare la locandina in PDF —–>>>> i-territori-rurali-del-piemonte-per-le-sfide-di-sostenibilita