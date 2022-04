Vinitaly 2022: i produttori del Consorzio Alta Langa presenti in fiera

Vinitaly (Verona, 10-13 aprile 2022) è alle porte e saranno diverse le occasioni per degustare le bollicine Alta Langa Docg dei produttori del Consorzio Alta Langa in questa 54a edizione della manifestazione.

Ecco un elenco delle aziende presenti nella kermesse veronese con la posizione degli stand e l’indicazione delle rispettive etichette e millesimi in assaggio.

Banfi Padiglione 9 Stand D6: Cuvée Aurora Alta Langa Banfi Extra Brut 2018, Cuvée Aurora Alta Langa Banfi Extra Brut Rosé 2018

Bosca Padiglione 7 stand E6: Alta Langa 2017

Calissano Padiglione 4 stand C4 (Gruppo Italiano Vini): Alta Langa 2017

Cerrino Padiglione 10 Stand D3 (Piemonte Land of Wine): Alta Langa Pas Dosé 2018

Cocchi Padiglione 10 Stand Q3: Alta Langa Pas Dosé 2015, Alta Langa Brut Bianc ‘d Bianc 2016, Alta Langa Brut Rösa 2017, Alta Langa Brut Totocorde 2016

Coppo Padiglione 10 Stand M4: Alta Langa Luigi Coppo 2018

Daffara & Grasso Padiglione 10 Stand D3 isola 4-5 (Consorzio dell’Asti): Alta Langa Brut 2018 e Alta Langa Brut 2017

Deltetto Padiglione 10 Stand N2: Alta Langa 2018, Alta Langa Riserva Blanc de Noirs 2017, Alta Langa riserva Blanc de Blancs 2017

Fontanafredda Padiglione 10 Stand P3: Alta Langa Contessa Rosa Rosé 60 mesi 2016, Alta Langa Blanc de Blancs 2018, Alta Langa Limited Edition 2018

Fratelli Grimaldi Padiglione 10 Stand N1: Alta Langa 2018

Garesio Padiglione 10 Stand L2: Alta Langa 2018

Ghione Padiglione 10 Stand H1: Alta Langa La Reine Brut 2016

Mario Giribaldi Padiglione 10 Stand D3 (Unioncamere): Alta Langa Extra Brut 2018 Bio, Alta

Langa Pas Dosé 2016 Riserva, Alta Langa Pas Dosé 2015 Riserva

Il Cascinone Padiglione 10 Stand O4 (Araldica): Tenuta Il Cascinone Alasia Alta Langa Riserva 2014, Tenuta Il Cascinone Alasia Alta Langa Rosé 2018

La Fusina Padiglione 10 Stand Q4: Alta Langa Extra Brut 2018

Mauro Sebaste Padiglione 8 Stand H8/H9 e Padiglione 7 Stand A 3: Alta Langa 2018

Pecchenino Padiglione 10 Stand O3: Alta Langa Psea Pas Dosé 2018

Pianbello Padiglione 10 Stand D3 isola 4-5 (Consorzio dell’Asti): Alta Langa Orme Pas Dosé 2018, Alta Langa Pianbè Brut 2017

Produttori in Clavesana Padiglione 10 Stand H2: Mito Alta Langa Docg 2018

Sara Vezza Padiglione 10 D2 c/o CIA Confederazione Italiana Agricoltori (presente nei giorni di domenica 10 e lunedì 11 aprile): Alta Langa Sara Vezza Brut millesimo 2018

Tenuta Carretta Padiglione 10 Stand R4: Alta Langa Airali Brut 2018, Alta Langa Airali Pas Dosé 2018

Terrabianca Padiglione 10 Stand D3 banco 5: Alta Langa 2018

Vinchio Vaglio & Serra Padiglione 10 Stand O2: Alta Langa 2018

Vite Colte Padiglione 7 Stand E6: Alta Langa Cinquecento Brut 2018, Alta Langa Cinquecento Brut 2017 Magnum

CONSORZIO ALTA LANGA

Il Consorzio Alta Langa è nato nel 2001, dopo molti anni di ricerche e studi approfonditi e metodici sulla vocazione dell’area. È da sempre molto attivo: viticoltori e produttori sono coinvolti nello sviluppo di un vino, di una denominazione e di un territorio.

Tutti legati da una grande scommessa: quella di un vino che non sarà pronto prima di sei anni dall’impianto e che per questo deve necessariamente essere importante. A oggi il Consorzio conta 50 case spumantiere associate e 90 vigneron. Dal 2013 il presidente del Consorzio è Giulio Bava, vicepresidente è Giovanni Carlo Bussi. L’Alta Langa Docg è lo spumante brut storico del Piemonte. La denominazione ha oggi una produzione di 3 milioni di bottiglie dalla vendemmia 2021 e una storia molto lunga alle spalle: fu il primo metodo classico a essere prodotto in Italia, fin dalla metà dell’Ottocento. L’Alta Langa ha ottenuto la Doc nel 2002 e la Docg nel 2011 (retroattiva al millesimo 2008).

È fatto di uve Pinot nero e Chardonnay, in purezza o insieme in percentuale variabile; può essere bianco o rosé, brut o pas dosé e ha lunghissimi tempi di affinamento sui lieviti, come prevede il severo disciplinare: almeno 30 mesi. A ulteriore testimonianza della perenne ricerca della migliore qualità, l’Alta Langa è esclusivamente millesimato, è cioè frutto di un’unica vendemmia e riporta sempre in etichetta l’anno della raccolta delle uve.

Viene prodotto in un territorio collinare (dai 250 metri slm in su) che abbraccia le province di Asti, Cuneo e Alessandria: una terra che guarda le cime innevate delle Alpi e respira il mare e che raccoglie l’eredità conservata dagli avi, mantenuta intatta per molto tempo senza subire trasformazioni radicali come è avvenuto invece nelle basse colline. Quello dell’Alta Langa è un territorio prezioso, da sostenere, in cui è salvaguardata la biodiversità. Terra

letteraria, terra straordinaria di resistenze – di guerre e di culture -, che ha fatto fronte ai cambiamenti e li ha assecondati senza perdere il suo bagaglio di memoria e la sua forte identità.

Per info: www.altalangadocg.com