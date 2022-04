Villanova d’Asti festeggia i 100 anni di Martina Nobile

Domenica 27 marzo 2022 la comunità di Villanova d’Asti ha festeggiato i 100 anni di Martina Nobile.

Presenti ai festeggiamenti il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, e il sindaco di Villanova d’Asti Christian Giordano.

Martina Nobile, nata il 28/03/1922 a Taviano (Lecce),dopo la prima elementare venne mandata a lavorare per aiutare la famiglia. Prima la raccolta delle olive poi quella delle foglie di tabacco, ricordi di grande tenerezza.

Dopo il matrimonio con Ilario Margherito partirono per la Libia (Tripoli) nel 1949. Qui nacquero i primi due figli: Enrico nel 1950 e Anna nel 1951. Ma li le condizioni igieniche erano pessime e nel 1954 lasciarono la Libia per il Piemonte, (i Savi di Villanova), dove ebbero l’ultima figlia, Concetta.

Più avanti tornarono a vivere in Puglia per qualche anno, ma poi si trasferirono definitivamente a Villanova intorno alla metà degli anni ’80. Rimase vedova nel 2006.

Oltre ai 3 figli, ha 4 nipoti e 3 pronipoti.

Vive sola, cammina con le stampelle, ha qualche problema di udito però è molto attiva, cucina e bada alla casa. Ha una grande fede che sostiene essere in parte motivo d