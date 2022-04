Villanova d’Asti: contributi economici per famiglie in difficoltà

Sono circa 100 le famiglie villanovesi che hanno beneficiato di aiuti economici erogati dall’Amministrazione Comunale per dare sostegno alle fasce più deboli per un totale di 33.000 euro.

I contributi sono stati erogati per andare incontro alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19 come sostegno dei canoni di locazione o rate/mutui delle utenze, assegnazione di buoni spesa e sostegno alla didattica a distanza.

Nel dettaglio sono stati erogati: 17.982 euro a 44 famiglie per il primo progetto, dando una importante sostegno (fino a 600 euro una tantum) alle famiglie con reddito mensile inferiore a 1500,00 euro; 11.987,00 euro a 42 famiglie per il secondo bando, nello specifico erogando buoni spesa fino a 550 euro a famiglia così da sostenere il reddito in questa fase di aumento dei prezzi generali al consumo; 4.188 euro a 12 famiglie con studenti obbligati a svolgere attività in DAD fino a giugno 2021, finanziando l’acquisto di pc o materiale tecnologico per lo svolgimento dell’insegnamento a distanza.

“Un concreto supporto economico, in un momento, altresì, di grossa incertezza per via della guerra in corso, ben consci di avere il privilegio di vivere in territorio di pace. L’auspicio è che le famiglie ne facciano buon uso” è il commento del sindaco, Christian Giordano.