Videosorveglianza, a Tigliole con i nuovi fondi si interverrà sulle frazioni

E’ freschissima la notizia che a Tigliole, come in altri 18 Comuni della provincia di Asti, arriveranno fondi ministeriali per coprire investimenti sulla sicurezza, in particolare finanziando nuovi impianti di videosorveglianza. Soddisfatto il Sindaco Daniele Basso, che, con questi nuovi fondi, potrà dare continuità agli interventi già effettuati sul vasto territorio comunale per una maggiore prevenzione e sicurezza degli abitanti.

“Con questo contributo – spiega il primo cittadino – potremo fare un intervento con cui chiuderemo un cerchio perché a differenza di un anno e mezzo fa, quando eravamo intervenuti per il controllo degli accessi del paese, ora potremo intervenire in modo importante sui concentrici delle frazioni, andando a migliorare il sistema di videosorveglianza che è già all’avanguardia.”

L’importo complessivo del progetto presentato dall’amministrazione comunale è di 45 mila euro e sarà cofinanziato dal Ministero dell’Interno per 30 mila euro.

