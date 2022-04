Verrua Savoia, Monferracqua ed il Nordic Walking

Monferracqua 2022 con Nordic Walking Valcerrina: il fascino del territorio, la maestosità dell’architettura, lo scorrere dell’acqua che divide e allo stesso tempo unisce la pianura alle colline, la fatica e la calma di un ritmo sportivo lento, la profondità delle parole, le sfumature del teatro e la degustazione del cibo.

La QUINTA edizione di Monferracqua ha lo scopo ben preciso di far conoscere la ricchezza di un territorio attraverso la degustazione di vini e cibi biologici alla Fortezza di Verrua Savoia insieme a una kermesse sportiva non agonistica multidisciplinare.

La partecipazione è aperta a tutti ma la prenotazione è OBBLIGATORIA. Per chi desidera avvicinarsi alla tecnica del Nordic Walking sarà possibile provare l’uso dei bastoncini con la presenza di Istruttori della Scuola Italiana N.W. sul posto e durante una lezione itinerante al costo di €. 7 cad.

L’appuntamento è alle 9 del mattino nei pressi del chiosco all’interno della Fortezza per le iscrizioni, mentre la partenza è prevista per le 9,45. A seguire si salirà sul dongione (la torre più alta della fortezza da cui si gode di un panorama stupendo sul fiume e sulla pianura sottostante) per iniziare il riscaldamento e prepararsi all’escursione di circa 10 km. attraverso il territorio di Verrua Savoia, un itinerario naturalistico che tra vari saliscendi permetterà di visitare alcuni punti nascosti delle nostre colline alternandosi a piccoli centri abitati con le sue piccole chiese e a zone panoramiche a ridosso del fiume Po, Quindi si ritornerà all’interno della fortezza dove nel frattempo inizieranno ad arrivare anche tutti i partecipanti accorsi in bici, cavallo, kayak, canoa e gommoni.

N.B.: per l’escursione è necessaria la prenotazione!!

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale;

Augusto Cavallo: tel. 339 4188277 – mail: augusto.cavallo66@gmail.com

https://www.facebook.com/augustonordic/

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377/

https://www.facebook.com/events/690821082346116