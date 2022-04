Venerdì al Foyer delle Famiglie si parlerà di economia circolare

L’8 aprile alle 21 continua il Forum per Asti promosso da Ambiente Asti con l’Economia circolare: appuntamento al Foyer delle Famiglie di Via Milliavacca 5 ad Asti.

Il Forum nato nell’autunno scorso è uno spazio per approfondire tematiche, sia per i candidati al consiglio, che per i cittadini astigiani: è uno spazio di confronto e dialogo con la cittadinanza sulle tematiche più importanti sia dell’amministrazione comunale sia rispetto a una visione più vasta.

“La transizione ecologica passa attraverso l’informazione, la conoscenza, la sensibilizzazione, ma quanto c’è di transizione ecologica nelle scelte che fa la politica? Come possiamo esserne protagonisti come cittadini? Quali scelte politiche occorre fare per una vera rivoluzione ecologica capace di dare un futuro al pianeta?” queste le tematiche di cui si parlerà con la cittadinanza.

Ospiti di eccezione sono Roberto Cavallo saggista, animatore della Cooperativa Erica e Sergio Capelli di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.

Roberto Cavallo nel 1996 ha fondato la Cooperativa E.R.I.C.A., di cui attualmente è amministratore delegato, società leader nella consulenza tecnica e comunicazione ambientale con oltre 1500 amministrazioni pubbliche servite in Italia, Francia, Spagna, Belgio, Medio Oriente, Africa, Centro e Sud America. Ha partecipato a numerose trasmissioni radio-televisive nazionali

Sergio Capelli è invece un esperto di comunicazione ambientale, ha collaborato come giornalista freelance con diverse testate locali e nazionali. Nel 2002 è co-ideatore, co-fondatore e realizzatore di Eco dalle Città – Notiziario Web per l’Ambiente Urbano di cui è responsabile della sezione rifiuti fino al 2010.

L’incontro sarà moderato da Beppe Rovera, giornalista, storico conduttore per la Rai di Ambiente Italia.

Ospiti saranno anche il Consigliere in carica di Ambiente Asti Mario Malandrone e Anna Bosia già Consigliera Comunale e esperta di rifiuti e ambiente, che ha operato per anni nel settore e i candidati di Ambiente Asti.

Oltre ad approfondire i concetti di Economia Circolare e a fotografare lo stato dell’arte dell’ambiente in Regione Piemonte e ad Asti, l’incontro servirà anche per fare il punto sulle criticità del nuovo modello di raccolta che l’attuale giunta vuole introdurre.