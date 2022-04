Vendita auto: ecco i veicoli usati più ricercati online

Mai come negli ultimi anni il mercato delle auto usate sta andando a gonfie vele: sono sempre più persone, infatti, a scegliere di acquistare veicoli di seconda mano.

Una preferenza in parte causata dall’emergenza sanitaria partita nel 2020, che ha messo a dura prova le risorse economiche di molte famiglie. Altrettanto complice, in ogni caso, la recente crisi dei chip ed il rincaro delle materie prime che hanno colpito la filiera automotive, rallentando i tempi di produzione e consegna delle vetture nuove.

Una serie di condizioni, quindi, che hanno portato e portano ancora oggi molti automobilisti ad andare alla ricerca di un’alternativa immediata, scoprendola nel mercato dei veicoli usati.

In tale contesto, il mondo del web rappresenta un punto di riferimento. Esistono, infatti, portali online, come ad esempio Facile.it, dove è possibile trovare diverse offerte relative ad auto usate in pronta consegna, soluzioni ideali per chi necessità di disporre in tempi brevi del mezzo, evitando così l’attesa legata ad aspetti sia burocratici che logistici che solitamente l’acquisto del veicolo richiede.

Le auto di seconda mano più ricercate online

Tra i vari modelli di veicoli di seconda mano presenti sul mercato, ve ne sono alcuni che nell’ultimo periodo hanno attratto particolarmente l’attenzione degli automobilisti.

In particolare, la vettura usata più ricercata online è la Fiat Panda: nota auto italiana, da sempre apprezzata per le dimensioni contenute e per la comodità di guida, che la rendono perfetta anche per i neo-patentati. Troviamo poi la Fiat 500, vettura dal tocco vintage e perfetta per circolare in città, che da anni è entrata a far parte della tradizione italiana.

Trionfa, inoltre, la Volkswagen Golf, berlina tedesca tra le preferite degli italiani per il suo design grintoso e per la sua particolare maneggevolezza. Jeep Renegade, Lancia Ypsilon, Volkswagen Up! e Smart Fortwo si aggiungono alla lista: la prima, ideale per chi ha bisogno di spazio, ampia visibilità durante la guida e buona tenuta sulla strada; le altre perfette quando invece si va alla ricerca di una soluzione compatta, grintosa, comoda per la città ma anche per brevi tragitti extraurbani. Da citare, infine, anche la Audi A3, auto versatile e dalle linee eleganti.

In linea generale, comunque, sono le crossover ad essere favorite rispetto alle citycar: sintomo del fatto che oggi gli automobilisti sentono sempre più il bisogno di assicurarsi spazio e comodità quando sono alla guida.

I buoni motivi per acquistare online le auto usate

Quando arriva il momento di comprare un’auto di seconda mano, conviene affidarsi alle piattaforme online che mettono a disposizione un vasto numero di offerte di veicoli usati per diverse ragioni.

Il primo motivo è che in rete si trova con più facilità quello di cui si ha bisogno: sui siti web, è possibile utilizzare un motore di ricerca che consente di filtrare le vetture in base alla fascia di prezzo, al colore, al chilometraggio, all’anno di produzione, alla tipologia di autovettura (tra citycar, fuoristrada, monovolume, etc.), al tipo di alimentazione del motore, al tipo di cambio.

La comodità di ricerca è il secondo motivo: utilizzando la rete, si ha accesso alle offerte delle auto usate in qualsiasi momento della giornata ed ovunque ci si trovi, senza dover essere condizionati dagli orari dei concessionari oppure dalla disponibilità dei privati.

Il terzo motivo è la praticità: la presenza di un vasto numero di annunci raccolti all’interno di uno stesso sito web consente di confrontare nell’immediato diversi modelli fra loro, così da poter scegliere la vettura adatta alle proprie esigenze in maniera consapevole.

Infine, altro buon motivo è la personalizzazione dell’acquisto: di frequente, le piattaforme online danno la possibilità all’acquirente di scegliere se ritirare la vettura selezionata direttamente dal concessionario oppure se ricevere la stessa direttamente al proprio domicilio.

foto fonte pixabay.com