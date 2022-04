Vasto incendio a Villanova d’Asti, lungo intervento dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio sterpaglie ha interessato un’area di circa 3000 metri quadri dietro lo stabilimento Util a Villanova d’Asti sulla Strada vecchia per Poirino. Il rogo sviluppatosi intorno alle 14.30 ha visto impegnate 3 squadre di vigili del fuoco di Asti intervenuti con Aps, pick up e autobotte.

L’intervento si è reso difficoltoso a causa del propagarsi delle fiamme che hanno coinvolto alcuni bancali di legna e materiale vario di un vicino magazzino edile. I vigili del fuoco hanno impiegato 4 ore per circoscrivere l’incendio e per le opere di bonifica. Non si segnalano coinvolgimento di persone.