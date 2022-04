Valle Belbo Pulita Odv pronta a riprendere le attività didattiche

Tempo di assemblea dei soci per l’Associazione “Valle Belbo Pulita Odv” che si riunirà presso il Salone San Tommaso a Canelli per le attività istituzionali e per presentare ed approvare il programma di attività per l’anno 2022.

Tutti i cittadini interessati a conoscere le attività dell’associazione sono invitati a partecipare all’incontro previsto per 28 aprile 2022 alle 18,30 perché le attività dell’Associazione hanno un impatto sulla vita di tutti, considerando le battaglie portate avanti per la tutela dalla salute del Torrente Belbo. Dal mese di maggio, inoltre, l’associazione riprenderà inoltre le proprie attività didattiche con le scuole di Canelli e Nizza Monferrato con il patrocinio dei Comuni e il coinvolgimento degli assessorati scolastici e ambientali.

Sono già in programma due appuntamenti: il 4 maggio alle 14.30 a Nizza al Foro Boario e l’11 e 25 maggio alle 9,30 al Parco Scarrone a Canelli. Parteciperanno il geologo Claudio Riccabone, il biologo Luca Calcagno e il fotografo Paolo Rizzola.