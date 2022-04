Una sorpresa di Pasqua speciale per il Centro Diurno per Disabili di via Gavazza

I ragazzi del Centro Diurno per Disabili di via Gavazza di Asti non hanno dovuto attendere la Pasqua, rompere l’uovo e trovare al suo interno la sorpresa… per loro quest’anno la sorpresa più bella era nascosta nel cuore dei titolari dell’Azienda Borin di Asti, specializzata in impianti di climatizzazione, riscaldamento e idrico sanitari.

Il Centro Diurno del Comune di Asti, gestito dalla Cooperativa Animazione Valdocco, ospita 11 persone diversamente abili, offrendo molteplici attività, laboratori e momenti ludico-ricreativi dal lunedì al venerdì, nei locali di via Gavazza, locali adattati alle loro esigenze e senza barriere architettoniche ma il clima, sempre più torrido, di questi ultimi anni ha fatto sentire la necessità di rinfrescare la struttura.

“Grazie all’impegno di Enrico, papà di un’ospite e infaticabile volontario, e alla generosità di Claudio e Fabio Borin, titolari dell’omonima azienda non è stato necessario rompere l’uovo di Pasqua – commentano felici dal Centro Diurno – lunedì 4 aprile è stato installato il condizionatore nel salone polivalente, ambiente che ospita la maggior parte delle attività, trasformandosi di volta in volta in “factory creativa”, “sala cinema”, “sala karaoke” e “refettorio”. Tutte le attività saranno così più seguite, più utili ed efficaci nel periodo estivo, con il valore importante di avere un riparo fresco e rilassante nei mesi più torridi dell’anno.”