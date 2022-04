Una grande serata al Palco 19 con la cerimonia per celebrare il sessantennale del Panathlon Club Asti

I complimenti del Presidente del Panathlon International Pierre Zappelli e delle altre, numerose, autorità presenti, hanno legittimato il successo “incassato” dal Panathlon Club Asti in occasione della celebrazione del “sessantennale”. Una doppia cerimonia svoltasi lo scorso 26 Aprile al Palco 19, dopo un mese di eventi di avvicinamento al “grande giorno”.

Dapprima la parte istituzionale condotta dall’Add. Stampa Beppe Giannini con la storia (testimonianze ed una ventina di filmati per la “regia” di Pierfranco Verrua di “Drone Asti”) del Club dal 1962 ai nostri giorni ed i saluti panathletici, oltre che di Pierre Zappelli, di Giorgio Costa (Pres. Distretto Italia), Maurizio Nasi (Governatore Area 3) e Roberto Polloni (Past Governatore Piemonte/Valle d’Aosta). Accolti in sala dal Presidente del Panathlon Club Asti Ezio Mosso, dall’intero Consiglio Direttivo e da un’altra quarantina di soci. Poi la Cena di Gala.

Un “parterre de roi” completato dal Sindaco Maurizio Rasero, dal Presidente della Provincia Paolo Lanfranco, dai rappresentanti dei Club di Servizio astigiani e dell’Area 3 Piemonte-Valle d’Aosta.

Ed ancora da Maria Giovanna Casuzzi, figlia di Mario Casuzzi primo Presidente del Panathlon Club Asti, Paolo Bonaccorsi, nipote dell’omonimo Paolo Bonaccorsi primo V.Presidente e Massimo Malfa figlio di Corrado Malfa che del Club astigiano fu primo segretario.

Tra gli ospiti in sala anche Charlye Caglieris, tra i grandi protagonisti della serie A cestistica “targata” SACLA’. Che a 50 anni dalla storica promozione il Panathlon Club Asti celebrerà, in collaborazione con la SBA Secursat (erano presenti la Presidente Paola Prunotto ed il Dirigente Enzo Gai, a raccogliere gli applausi per la recente promozione in serie C Gold) Sabato 24 Settembre prima al “PalaBosca” e poi in conviviale..

Il tutto con prestigiosa “testimonial” l’atleta Alice Sotero, quarta a Tokyo “2020” nella gara di Pentathlon Moderno. In bella mostra il logo ufficiale realizzato dall’artista Filippo Pinsoglio, nel recente passato già “Maestro” del Giro d’Italia ad Asti nel 2020 e “Maestro” del Palio di Asti 2021. Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia e Comune di Asti e con il prezioso contributo di un pool di sponsor composto da Fondazione Cassa di Risparmio, Asp, Fineco, Errebi Mobility, Brumar, Format, Allianz Ag. Asti Maurizio Madonia, Elettrobi, Gandolfo e Cantine Braida. Eccellenza vitivinicola del territorio che ha “accompagnato” la Cena di Gala affidata alla cucina Al.Volo dei F.lli Angelo e Silvio Francese.

Nell’occasione sono stati consegnati i Premi Panathlon 2021 alla pentathleta “azzurra” Alice Sotero (Assoluto), al Dirigente Sportivo Gianmaria Piacenza (Carriera), al pugile Oliha Etinosa e alla ciclista Matilde Vitillo (Giovani Emergenti). E ufficializzato il nuovo sito www.panathlonclubasti.com. Lo sport astigiano è stato raccontato dal giornalista Davide Chicarella.

Nell’ambito dei festeggiamenti per il “sessantennale” anche la realizzazione di una Mostra con 135 soggetti grafici a celebrazione di altrettante “conviviali” ed eventi organizzati negli ultimi 8 anni. Inaugurata in occasione della Presentazione Ufficiale (con location l’androne del Palazzo comunale), ha fatto da coreografia alla Sala del palco 19 in occasione dell’evento. Contribuendo alla raccolta fondi in favore del GSH Pegaso che, in occasione della prossima Conviviale di Venerdì 20 Maggio, riceverà un contributo “service” di 1.500,00 €.

Un “sessantennale” che avrà una importante appendice. L’ultimo evento è infatti in programma tra Venerdì 20 e Sabato 21 Maggio. Un intermeeting con il Lions Asti Host Club che promuoverà una iniziativa dal titolo “Ti insegnerò a volare” rivolta a ragazzi diversamente abili. In collaborazione con l’Associazione Fly Theraphi, saranno una cinquantina i ragazzi che, partendo dall’avio superficie di Castelnuovo D.Bosco di Tancredi Razzano, avranno modo di volare sui cieli astigiani su bi-posto messi a disposizione dell’Associazione presieduta a livello nazionale dal Socio panathleta Vincenzo Soverino.